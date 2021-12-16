Инцидент произошел в начале декабря в Харькове. Задержали злоумышленника сегодня в Днепре.

Правоохранители задержали блогера, который плюнул в лицо, обматерил копа и провоцировал драку в Харькове в начале декабря.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Докладываю по сути: сегодня в Днепре "блогер" задержан спецподразделениями Национальной полиции. Уже не имеет желания плеваться и вести себя вызывающе. Кроме кармы, существует и буква закона, по которой этот гражданин будет нести ответственность. А именно, по ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Сейчас ему вручено подозрение", - написал Белошицкий.

Как сообщал УНИАН, в первые дни декабря в Харькове "блоггер" из Днепра, который снимает споры с полицией и нередко устраивает конфликтные ситуации, обматерил копа и плюнул ему в лицо. Мужчина провоцировал полицейского на применение силы и все снимал на видео. На видео можно заметить, что мужчина специально светил в лицо копа ярким светом и пытался провоцировать правоохранителя.

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После этого "блогер" плюнул в лицо патрульного полицейского и начал спрашивать, чем на такой выпад может ответить сам правоохранитель. Мужчина материл копа, пытался его разозлить и хотел спровоцировать копа к применению силы.

Чем тогда завершился скандальный инцидент - не сообщалось.

Автор: Юрий Годован