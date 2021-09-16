ДТП произошло на Кольцевой дороге.

Работник одной из столичных станций технического обслуживания умудрился разбить автомобиль клиента, когда "испытывал" его на Кольцевой дороге.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, авария произошла минувшей ночью.

"Что вы там? Спите уже? Вот и владелец этого внедорожника думал спокойно поспать, но не суждено - бухой сотрудник (механик) СТО, куда отдали авто на ремонт, возжелал испытать на Кольцевой, что крепче - Toyota или отбойник. Выяснил так, что аж оказался в больнице. Так расфигачить LandCruiser еще уметь надо", - говорится в сообщении.

На фото видно, что автомобиль получил значительные механические повреждения - у него полностью разбита передняя часть.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове ночью горели шесть автомобилей: один из них принадлежал начальнику отдела полиции.

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Автор: Юрий Годован