Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба сейчас выясняются.

На автостоянке жилого района в Харькове ночью горели шесть автомобилей.

Об этом информирует ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 03:28 15 сентября. На место происшествия направили три 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль "Toyota Rav 4" на площади 5 квадратных метров.

Открытое пламя также нанесло ущерб еще пятерым авто, что стояли вплотную: двум "Toyota Camry", еще одном "Toyota Rav 4", а также "Daewoo Lanos" и "Hyundai IX". У всех – разные степени повреждения.

"Спасатели немедленно приняли меры по тушению пожара. Горящие автомобили спасатели покрыли слоем пены. Огонь локализован в 03:36, а в 04:35 ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба сейчас выясняются.

ОБНОВЛЕНО. В сети пишут, что "Toyota Rav 4" принадлежит начальнику отдела полиции города.

Как писал УНИАН, в июне в Харькове случился пожар на парковке. Две легковушки успели выгореть дотла и восстановлению не подлежали. Еще две машины удалось потушить приехавшим на вызов спасателям. У автомобилей оплавились бамперы и пластиковые детали.

А в Одессе горели торговые павильоны "Конфискат" с товаром – одеждой, обувью. Пламя быстро распространялось по горючим материалам - товару, отделке помещений.

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Автор: Виолетта Орлова