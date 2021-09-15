В результате взрыва погиб один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ГСЧС.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по взрыву автомобиля в Днепре, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба СБУ следственные действия ведутся по факту взрыва легкового автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого, который произошел утром 15 сентября.

По имеющейся информации, в результате взрыва погиб один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области, которая на момент взрыва также находилась в автомобиле.

Сейчас по факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеЯзыки пламени и столб черного дыма: на нефтебазе в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв (видео)СБУ проводит соответствующие следственные действия с целью установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

Взрыв автомобиля в Днепре: подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9 утра на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре в результате взрыва автомобиля Nissan Primera погибли два человека, которые находились внутри транспортного средства.

Позже стало известно, что погибла сотрудница ГСЧС и ветеран АТО.

При этом в полиции сообщали об открытии уголовного производства.

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Автор: Антонина Доломанжи