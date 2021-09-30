На записи видно, как тополь со скрипом падает прямо на дорогу, где в это время прогуливаются студенты.

На территории Киевского политехнического института внезапно упал огромный тополь.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Kievmap.

На записи видно, как тополь со скрипом падает прямо на дорогу, где в это время прогуливаются студенты. Дерево также едва не раздавило МАФ, возле которого стояло пять человек.

По предварительным данным, никто из тех, кто находился рядом с местом происшествия, не пострадал.

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Напомним, в четверг, 26 августа, в Днепре сухое дерево упало на прохожего. Инцидент произошел в сквере Героев около 18:40. 61-летний мужчина проходил мимо фонтана, когда на него рухнуло сухое дерево. В этот день в городе бушевала непогода.

На место вызвали автомобиль скорой медицинской помощи. Медики осмотрели пострадавшего и приняли решение о госпитализации. Мужчину отвезли в Городскую клиническую больницу №16. У него переломы обеих ног.

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Автор: Денис Прядко