В Киеве из-за ночной грозы на многоэтажный жилой дом упало огромное дерево. Инцидент произошел 21 июня в Деснянском районе столице, на улице Малютенко в Лесном жилом массиве.
О происшествии сообщил "Киев оперативный".
Известно, что во время случившегося никто не пострадал. Ветки дерева достали до окон и балконов дома, однако об ущербе пока что никто из жильцов не заявил.
Теперь коммунальщикам предстоит убирать и расчищать проход, дерево упало прямо на тропинку рядом с многоэтажкой.
В комментариях к фото с последствиями грозы уже появились возмущения киевлян о том, что падения можно было избежать, если бы соответствующие ведомства заблаговременно позаботились о безопасности горожан.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве пожарный напоил кота и умилил сеть. Спасатель поделился водой с животным, которое пришло к нему за помощью.
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