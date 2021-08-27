Вчера в городе бушевала непогода.

В четверг, 26 августа, в Днепре сухое дерево упало на прохожего. 61-летнего мужчину госпитализировали.

Об этом пишет Информатор.

По информации издания, инцидент произошел в сквере Героев около 18:40. 61-летний мужчина проходил мимо фонтана, когда на него рухнуло сухое дерево.

Отмечается, что в этот день в городе бушевала непогода.

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Мужчину отвезли в Городскую клиническую больницу №16.

По предварительным данным, у него переломы обеих ног. Также на месте происшествия работали полицейские.

Напомним, что во Львове из-за падения дерева погибли молодые люди, устроившие свидание в парке.

А на Хмельнитчине сильный ветер поломал деревья на более чем ста гектарах леса.

Автор: Людмила Жерновская