Утверждается, что водитель эвакуатора не обращал никакого внимания на кричащую рядом мать ребенка и грузил машину.

В киевском жилом массиве Позняки эвакуатор пытался забрать на штрафплощадку неправильно припаркованный автомобиль, несмотря на то, что в его салоне находился ребенок.

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Об этом в Telegram-канале «ХК» сообщили очевидцы событий. Утверждается, что водитель эвакуатора не обращал никакого внимания на кричащую рядом мать ребенка и грузил машину. Остановило его только вмешательство прохожих.

Инцидент активно обсуждают в Facebook. Многие указывают и на безответственное поведение взрослого, который неправильно припарковал машину и оставил ребенка запертым в салоне.

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Автор: Дмитрий Захаров