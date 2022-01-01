Ему грозит до 10 лет заключения.

Полицейские Харьковской области задержали мужчину, который через Интернет-магазин торговал опасным наркотиком.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Читайте такжеВ центре Николаева Деда Мороза и Снеговика "поймали" на необычном нарушении ПДД (видео)Мужчина скрывался за псевдонимом "Дед Мороз" и через сеть распространял наркотическое вещество PVP (альфа-пирролидинопентиофенон). Во время обысков у него изъяли наркотиков на четверть миллиона гривен.

Вместе с правоохранителями "Дед Мороз" искал свои "закладки" с наркотиками. Он показал места, где прятал "товар". Там нашли 40 пакетов.

"Злоумышленник задержан. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в полиции.

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