Пожар начался 9 февраля около половины пятого утра в квартире на 11-м этаже 14-этажного дома.

В Харькове загорелась многоэтажка на проспекте Гагарина. Пожар начался 9 февраля около 4:30 утра в квартире на 11-м этаже 14-этажного дома на площади около 100 кв.м.

В сгоревшей квартире обнаружено тело 36-летнего мужчины. Спасатели эвакуировали 22 человека, еще 13 жильцов дома были спасены из зоны пожара.

Сгоревшей квартирой на проспекте Гагарина, 165, в данный момент занимаются работники Жилкомсервиса, а эвакуированных жильцов пострадавшего дома за счет города расселят по гостиницам Харькова, сообщил Игорь Терехов, прибыв на место пожара. «Редпост» публикует видео с места происшествия.

Для ликвидации пожара понадобилось около пяти часов, так как из-за припаркованных автомобилей машины пожарных долго не могли подъехать к месту тушения.

Ознакомившись на месте с ситуацией и пообщавшись с жильцами дома, Терехов распорядился обеспечить временную подачи электроэнергии на нижние и верхние от очага возгорания этажи, так как стационарная электропроводка была залита большим количеством воды.

И.о. городского головы сообщил также, что город организует питание для жильцов пострадавших квартир.

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Автор: УНИАН