Пациентов в машине "скорой" не было.

Утром 18 мая в Харькове "скорая" застряла в грязи. Пациентов в машине не было.

Как пишет Суспільне, бригада ехала на пересменку, сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

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Машина застряла вблизи дома 8/4 по проспекту Героев Сталинграда. Там несколько лет назад коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" переводило магистрали. После ремонта участок не заасфальтировали.

Спасатели выехали вытягивать "скорую" из грязи около 10:00 и успешно транспортировали ее на асфальтированную площадку, сообщил спикер областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Евгений Василенко.

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Автор: Виктория Гордиенко