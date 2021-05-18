Утром 18 мая в Харькове "скорая" застряла в грязи. Пациентов в машине не было.
Как пишет Суспільне, бригада ехала на пересменку, сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Читайте такжеВ Тернополе в ДТП попал автомобиль с вакциной от COVID-19 (фото)
Машина застряла вблизи дома 8/4 по проспекту Героев Сталинграда. Там несколько лет назад коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" переводило магистрали. После ремонта участок не заасфальтировали.
Спасатели выехали вытягивать "скорую" из грязи около 10:00 и успешно транспортировали ее на асфальтированную площадку, сообщил спикер областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Евгений Василенко.
Вас также могут заинтересовать новости
- Погиб на месте: на Харьковщине скорая насмерть сбила женщину (фото, видео)
- В Харькове умер участник международного марафона
- В Харькове произошло ужасное ДТП: автомобиль наехал на четырех пешеходов (видео)
- Страшное ДТП в центре Харькова: одна из пострадавших в тяжелом состоянии после операции (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram