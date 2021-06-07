В Днепре 5-летняя девочка выпала с шестого этажа и выжила, даже не получив ни одного перелома.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Медики предполагают, ребенка спасли веревки для белья, что были натянуты на нижних этажах, и именно они замедлили падение.
Инцидент произошел в спальном районе города. Мать вышла в ванную, девочка в этот момент проснулась и подошла к открытому окну. Скорую вызвали свидетели падения ребенка. Сейчас девочка в реанимации, впрочем, врачи говорят: угрозы для жизни ребенка нет.
Девочка в сознании, но о страшном падении ничего не помнит. Вскоре ее переведут в нейрохирургическое отделение.
Тем временем полиция расследует все обстоятельства. Известно, что семья состоит на учете, как семья, оказавшаяся в сложных обстоятельствах.
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