Медики предполагают, ребенка спасли веревки для белья, которые были натянуты на нижних этажах.

В Днепре 5-летняя девочка выпала с шестого этажа и выжила, даже не получив ни одного перелома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Медики предполагают, ребенка спасли веревки для белья, что были натянуты на нижних этажах, и именно они замедлили падение.

Инцидент произошел в спальном районе города. Мать вышла в ванную, девочка в этот момент проснулась и подошла к открытому окну. Скорую вызвали свидетели падения ребенка. Сейчас девочка в реанимации, впрочем, врачи говорят: угрозы для жизни ребенка нет.

Девочка в сознании, но о страшном падении ничего не помнит. Вскоре ее переведут в нейрохирургическое отделение.

Тем временем полиция расследует все обстоятельства. Известно, что семья состоит на учете, как семья, оказавшаяся в сложных обстоятельствах.

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Автор: Денис Прядко