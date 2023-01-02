В храме Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата ранили священника.
Как информирует полиция области, утром 2 января на спецлинию пришло сообщение о ранении священнослужителя на территории одного из храмов. На месте правоохранители обнаружили мужчину в неадекватном состоянии.
"Когда полицейские прибыли на вызов, увидели мужчину в неадекватном состоянии, который не реагировал на замечания. Злоумышленник начал приближаться к правоохранителям, угрожал им физической расправой и размахивал предметом, похожим на нож. ... Чтобы остановить мужчину, полицейскому пришлось применить табельное оружие, выстрелив фигуранту в ногу. Злоумышленника задержали, а врачи оказали ему медицинскую помощь. Жизни и здоровью задержанного пока ничего не угрожает", – рассказали в полиции.
Уже выяснили, что нападавший – 47-летний житель Винницы, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Как потом выяснилось, предмет, которым он был вооружен, – опасная бритва.
По фактам покушения на убийство священнослужителя и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа начато уголовное производство (ч. 2. ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 и ст. 348 УК). Нападавший задержан, правоохранители устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе УПЦ МП сообщили, что инцидент произошел в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Мужчина, как сообщают, зашел в храм и начал переворачивать вещи, после чего напал на протоиерея Антония Ковтонюка.
"Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло. ... Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы", – рассказали в УПЦ МП.
Запрет УПЦ МП - последние новости
В начале декабря СНБО принял решение поручить Кабинету Министров до февраля подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.
Как свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), каждый второй украинец считает, что Украинская православная церковь Московского патриархата должна быть полностью запрещена в Украине.
Кроме этого, УПЦ МП обязана сменить название (сейчас официальное название – Киевская митрополия Украинской православной церкви) таким образом, чтобы оно отражало принадлежность церкви к России. 27 декабря Конституционный суд Украины признал конституционным соответствующий закон. Впрочем церковь отказалась от переименования.
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