Юрист церкви заявил, что "на сегодня отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ".

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась менять название, указывающее на принадлежность к России.

Как заявил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, решение Конституционного суда не обязывает Московский патриархат изменить свое название, "оно лишь касается соответствия закону о переименовании Конституции Украины".

По его словам, "в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об Украинской православной церкви".

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"Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве. Поэтому все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ увеличит случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине", - заявил Бахов.

По его словам, "на сегодня отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ".

Закон о переименовании УПЦ МП - главное

4 года назад, 20 декабря 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Изменения предусматривали, что религиозные организации и объединения, которые входят в структуру или является частью религиозной организации или объединения, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, что осуществило военную агрессию и/или временно оккупировало часть территории Украины, должны информировать о такую принадлежность в своем названии.

Закон непосредственно касается Украинской православной церкви (официально – Киевская митрополия Украинской православной церкви), которая была частью Русской православной церкви. 27 мая Синод УПЦ МП объявил о полной самостоятельности и независимости от московской церкви и постановил внести изменения в собственный устав, убрав упоминания о Московском патриархате.

Вчера Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины закон "О свободе совести и религиозных организациях". Он предполагает, что религиозные организации должны отражать принадлежность к стране-агрессору в своем названии.

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