Мероприятия по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины будут активизированы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №820/2022 о введении в действие решения СНБО, которое касается, в частности, запрета деятельности религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

Согласно со вступившим в силу решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года, Кабинету Министров Украины поручено в следующие 2 месяца подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроект о прекращении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Он должен быть подготовлен в соответствии с нормами международного права в сфере свободы совести и обязательствами Украины в связи со вступлением в Совет Европы.

Кроме этого, правительство должно обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдение условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Этот музейный комплекс действует на территории Киево-Печерской лавры, которой пользуется Украинская православная церковь Московского патриархата.

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Также Государственной службе Украины по этнополитики и свободе совести поручено в следующие 2 месяца провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ МП "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом" и "при необходимости принять предусмотренные законом меры".

Кроме этого, Службе безопасности Украины вместе с Национальной полицией Украины и другими органами обеспечения национальной безопасности поручено "активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины".

Деятельность УПЦ МП в Украине – последние новости

СБУ в течение последних дней проводит контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата – в культовых сооружениях, на территориях монастырей и епархий и тому подобное.

Накануне следственные действия проводили на Ривненщине. В помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан России. В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП впоследствии были обнаружены документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

27 ноября правоохранители провели следственные действия в помещениях УПЦ МП в Ивано-Франковске, 1 декабря – в монастыре на Закарпатье (здесь монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси").

2 декабря стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской, Ривненской и Закарпатской областях.

Ряд регионов, в частности, Львовская область, уже приняли решение о запрете деятельности УПЦ МП на своей территории.

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