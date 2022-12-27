Согласно закону, который признали конституционным, подчиненная РФ церковь должна информировать о своей принадлежности в своем названии.

Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины Закон "О свободе совести и религиозных организациях". Он предполагает, что религиозные организации должны отражать принадлежность к стране-агрессору в своем названии.

Как отметили в пресс-службе КСУ, принимая решение, судьи учли решение Европейского суда по правам человека по делу Ильин и другие против Украины.

В решении ЕСПЧ говорилось: "Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно ее отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название".

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Полный текст решения КСУ и его резюме будет обнародован на официальном сайте суда в среду, 28 декабря.

Закон о переименовании УПЦ МП-что стоит знать

4 года назад, 20 декабря 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Изменения предусматривали, что религиозные организации и объединения, которые входят в структуру или является частью религиозной организации или объединения, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, что осуществило военную агрессию и/или временно оккупировала часть территории Украины, должны информировать о такой принадлежность в своем названии.

Нардепы тогда объясняли, что, соответственно, если есть какая-то церковь, которая едина с русской или подчинена российской церкви, - она должна называться не "украинская", а называться "российская". Принятый парламентом закон неоднократно оспаривали. В частности, в январе 2019 года 49 народных депутатов обратились в КСУ с требованием определить. что соответствует этот закон Конституции.

Закон непосредственно касается Украинской православной церкви (официально – Киевская митрополия Украинской православной церкви), которая была частью Русской православной церкви. 27 мая Синод УПЦ МП объявил о полной самостоятельности и независимости от московской церкви и постановил внести изменения в собственный устав, убрав упоминания о Московском патриархате.

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