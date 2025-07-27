Хотя рыба и полезный продукт, но стоит тщательно выбирать вид рыбы, который будет приносить только пользу.

Рыба не только вкусная, но и полезная. Жирная рыба обеспечивает организм полезными омега-3 жирными кислотами вместо насыщенных жиров, которые есть в красном мясе. Тем не менее, квалифицированный шеф-повар и бывший ресторатор Фред Декер дал совет, какие 9 видов рыбы следует избегать употреблять в пищу, пишет Tasting Table.

По его словам, некоторые виды рыбы стоят дешевле других и поэтому нередко выбор падает на них. Однако, по его словам, невысокая цена не должна быть в приоритете.

Декер советует избегать приобретения следующих видов рыбы и подробно объяснил, в чем их опасность.

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Пангасиус

В США пользуется большой популярностью сом. Шеф-повар признает, что это заслуженно, ведь эта рыба очень вкусная. Но есть родственный вид сома, который называется пангасиус. Шеф-повар советует избегать покупать рыбу, которую привозят из Вьетнама или Китая, поскольку во время ее выращивания используются химикаты, вызывающие проблемы со здоровьем.

Кета и горбуша

Настоящий лосось стоит недешево, но есть две разновидности лосося, цена на которые ниже. Это кета и горбуша. Шеф-повар объяснил, что если эти виды рыбы выращивают в США, тогда они достаточно безопасны. Однако, на вкус такая рыба менее ароматная и постная в отличие от других видов лосося. Поэтому, он советует заплатить больше, но насладиться вкусом настоящей рыбы.

Телапия

Сейчас можно найти множество рецептов с телапией. Это также один из самых дешевых видов рыбы. Как и большинство рыб, она является хорошим источником белка, но Декер отметил, что в ней мало полезных омега-3 жирных кислот.

Консервированный тунец

Декер предположил, что у многих на кухне есть эта консерва и её используют для приготовления простых и быстрых блюд. Шеф-повар пояснил, что он не имеет в виду полный отказ от тунца, но советует детально изучать состав на этикетке.

Дело в том, что тунец является хищником, имеющим склонность к накоплению ртути. Это, прежде всего, вредно для развития плода и для маленьких детей. Поэтому, ресторатор советует выбирать консервы из тунца, имеющие логотипы сертификации, а в составе должен быть скипджек - вид тунца, у которого низкий уровень ртути.

Окунь

Хотя этот вид рыбы и вкусный, а по цене и доступный, но шеф-повар не рекомендует часто употреблять такую рыбу из-за ее условий выращивания. Нередко, в ней также много ртути.

Треска

Ранее эта рыба была универсальной для рабочего класса. Сейчас же лишь несколько небольших источников атлантической трески являются хорошим выбором. Если любите этот вид рыбы, тогда выбирайте тихоокеанскую треску или альтернативные виды рыбы с восточного побережья, такие как пикша или мольва.

Кефаль

Это вкусный вид рыбы, который некоторым напоминает краба. Однако, как глубоководный хищник, кефаль также способна накапливать большое количество ртути в своих тканях. Указывается, что кефаль, выловленная в Атлантическом океане, имеет меньший уровень загрязненности. Если женщина не беременна и не на грудном вскармливании, тогда кефаль иногда можно пробовать.

Скат

Декер признает, что и сам любит эту рыбу, ведь после приготовления филе можно легко отделить от косточек. Однако, шеф-повар предупреждает, что если были нарушены правила ее хранения, она может выделять неприятный запах.

Кижуч

Другое название этой рыбы - лосось Кохо. Шеф-повар не советует покупать рыбу, которая была выращена в Чили не на специальной ферме, поскольку ее рацион не контролируют и от этого страдает качество.

Рыба в водоемах Украины

Ранее УНИАН сообщал, что ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала, что в Украине исчезают определенные виды рыб. По ее словам, причиной этому стали изменения климата.

Также мы писали, что Государственная экологическая инспекция зафиксировала на северо-западном побережье Черного моря хищника - синего краба. Он представляет опасность для местных видов моллюсков, мелких ракообразных и молодых рыб.

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