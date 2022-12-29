Нашлось 12% людей, которые считают, что не нужно вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные случаи правонарушений.

Каждый второй украинец считает, что Украинская православная церковь Московского патриархата должна быть полностью запрещена в Украине. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Респондентам во время интервью задавался вопрос о целесообразности политики власти в отношении УПЦ (МП) и предлагались три опции на выбор: от полного запрета до полного невмешательства (с расследованием только отдельных возможных правонарушений). Также предлагалась "компромиссная" средняя позиция, когда церковь не запрещается полностью, но над ней устанавливается надзор и контроль со стороны государства.

Согласно полученным результатам, 78% украинцев считают, что государство в той или иной мере должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине, а 24% - выступают за несколько "более мягкий" подход, не предусматривающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

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Лишь 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений. 9% опрошенных не ответили на вопрос.

В комментарии КМИС к результатам опроса отмечается, что они лишь продолжают демонстрировать, что шаги, предпринятые УПЦ (МП) в этом году, не убедили большинство украинцев, что это действительно украинская церковь, а скорее сохраняется имидж "пятой колонны Кремля".

Как проводился опрос

Опрос проводился с 4 по 27 декабря 2022 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было изучено мнение 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных правительству Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Масштабные обыски в церквях УПЦ МП

С ноября СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП. Во время серии обысков было обнаружено пропагандистскую литературу, отрицающую существование Украины, медали за "освобождение Крыма", российские паспорта и символику "ЛДНР".

1 декабря президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны внести в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России, к которым относится и УПЦ МП.

2 декабря СНБО ввел санкции против наместника Лавры Павла (Лебедя), экс-нардепа Вадима Новинского и других священников УПЦ МП. Под ограничения попали около десяти священнослужителей церкви Московского патриархата.

1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины. А 27 декабря стало известно, что Министерство культуры будет рекомендовать не продлевать сроки аренды УПЦ Московского патриархата Успенского и Трапезного храмов в Национальном Киево-Печерском заповеднике. С 1 января 2023 года представители УПЦ МП не будут иметь доступа к этим храмам.

В тот же день Конституционный суд Украины признал конституционным закон, который требует переименования Украинской православной церкви (МП) с указанием ее принадлежности к России. Впрочем, УПЦ МП все равно отказалась менять название.

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