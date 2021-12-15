В ходе конфликта он нанес потерпевшему смертельные ножевые ранения, после чего завернул тело в ковровое покрытие и вывез на обочину дороги.

На Днепропетровщине задержали 32-летнего подозреваемого в убийстве военнослужащего.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, преступление произошло в ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире в г. Днепр.

"Между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавший нанес потерпевшему многочисленные удары ножом. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело в ковровое покрытие и вывез на автомобиле за город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 декабря около 16:00 в полицию поступила информация об обнаружении тела неизвестного мужчины на обочине автодороги вблизи пгт Губиниха. Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 48-летний военнослужащий.

Читайте такжеИспытывал на себя "порошки": в Украину не впустили россиянина, выдававшего себя за"агента ФСБ"

"Уже на следующий день полицейские установили подозреваемого в совершении умышленного убийства – 32-летнего коллегу по службе погибшего. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - добавили в ведомстве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному предъявили уведомление о подозрении.

Что предшествовало

14 декабря на странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook появилась информация о том, что в лесополосе возле автодороги Губиниха-Вольное в Днепропетровской области обнаружили убитым военнослужащего, который проходил службу в воинской части А1302.

Отмечалось, что по предварительной информации, подозреваемыми в убийстве являются военнослужащие этой же воинской части.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Макринская