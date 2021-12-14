По предварительной информации, подозреваемыми в убийстве являются сослуживцы погибшего.

В Днепропетровской области в лесополосе обнаружили убитым военнослужащего, проходившего службу в воинской части А1302.

Об этом сообщается на странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.

"Сегодня в районе села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области возле автодороги Губиниха-Вольное в лесополосе сотрудники Национальной полиции обнаружили тело военнослужащего с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий проходил службу в воинской части А1302.

Читайте такжеВ Киеве водитель "сократил путь", грубо нарушил ПДД: в сети показали видеоВ результате осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть военнослужащего наступила вследствие причинения ему тяжкого телесного повреждения.

"Первоочередными следственно-оперативными действиями сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления. По предварительной информации, ими являются военнослужащие этой же воинской части", - добавили в бригаде.

По факту смерти военнослужащего приказом командира воинской части А1302 назначено служебное расследование.

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Автор: Светлана Макринская