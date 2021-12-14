В Днепропетровской области в лесополосе обнаружили убитым военнослужащего, проходившего службу в воинской части А1302.
Об этом сообщается на странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.
"Сегодня в районе села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области возле автодороги Губиниха-Вольное в лесополосе сотрудники Национальной полиции обнаружили тело военнослужащего с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий проходил службу в воинской части А1302.
Читайте такжеВ Киеве водитель "сократил путь", грубо нарушил ПДД: в сети показали видеоВ результате осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть военнослужащего наступила вследствие причинения ему тяжкого телесного повреждения.
"Первоочередными следственно-оперативными действиями сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления. По предварительной информации, ими являются военнослужащие этой же воинской части", - добавили в бригаде.
По факту смерти военнослужащего приказом командира воинской части А1302 назначено служебное расследование.
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