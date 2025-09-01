По ее словам, политика по меньшей мере дважды за время полномасштабного вторжения предупреждали об этом.

Бывший глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий находился в расстрельных списках РФ, о которых стало известно в 2022 году перед началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в эфире на Радио NV. В частности, у нее спросили о версии убийства Парубия: соответствует ли действительности, что подозреваемый в убийстве нардепа согласился совершить преступление в обмен на обещание, что ему вернут тело сына.

"Мы с первой минуты и секунды понимали, что за этим стоит Москва. Кто бы ни вложил пистолет в руку киллера, за этим точно стояла Москва", – подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что первый раз теракт против Парубия осуществлялся в 2014 году, когда в декабре ему под ноги бросили гранату возле гостиницы "Киев".

"Мы знаем достоверную информацию, которую могут подтвердить и правоохранительные органы, что в начале полномасштабного вторжения россияне безусловно имели свои планы, которые они называли как "денацификация", и там вся наша команда была в списках на канцлагеря. Но был так называемый расстрельный список, и Андрей был в нем", – отметила Геращенко.

Депутат добавила, что украинские спецслужбы как минимум дважды предупреждали Парубия, что тот находился в зоне риска, потому что его имя упоминается в расстрельных списках Кремля.

"Мы хотим услышать, почему у Андрея не было охраны. Это важные вопросы. Но человек, который задержан, и с которым идут следственные действия, он, по нашей информации от правоохранительных органов, действительно, был завербован Российской Федерацией. И что говорят наши источники? Они подтверждают вашу версию, озвученную в эфире, что человек просто был доведен до отчаяния и был легкой наживой для ФСБ для того, чтобы выполнить этот адский абсолютно сценарий и план", – отметила Геращенко.

Она повторила, что пистолет в руки киллера вложила Москва. При этом, по ее словам, вербовка и сопровождение совершения этого преступления велась через мессенджер "Телеграмм". Поэтому фракция "Европейская солидарность" будет требовать принять немедленно законопроект о деанонимизации "Телеграма".

По ее словам, по информации, полученной от источников, подозреваемому 52 года, его завербовали российские спецслужбы в тяжелом психологическом состоянии, потому что его сын пропал без вести, и тело обещали отдать после убийства.

"Ему передали список из двух десятков украинских политиков. По нашей информации, там есть несколько человек из нашей фракции. И он действительно реализовал этот страшный замысел, убив Андрея, потому что он выследил, где Андрей живет", – подчеркнула Геращенко.

Отдельно депутат вспомнила, как была участницей Минских переговоров после начала войны в Донецкой и Луганской областях в 2014 году.

"Марионетки из Москвы, из так называемых "ОРДЛО", угрожали. Они говорили: "Думаешь, мы не знаем, где ты живешь? В какую школу твои дети ходят? И твой дом сожгут руками семей военнопленных". Потому что они с ними все время работали, накручивая против Украины. И эта история продолжается. И она усиливается", – рассказала Геращенко.

Убийство Андрея Парубия: главное

30 августа во Львове неизвестный убил народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Тогда в Раде предполагали, что в этом преступлении может быть российский след.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.

На фоне спекуляций о том, почему у Парубия не было государственной охраны, в УГО заявили, что выполняют задачи исключительно в рамках действующего законодательства. Согласно ему, госохрана главе Верховной Рады предоставляется в течение одного года после прекращения полномочий.

В Службе безопасности Украины и Нацполиции говорят, что от народного депутата Андрея Парубия не было обращений с просьбой предоставить ему охрану.

Ночью 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

