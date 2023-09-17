На территории одного из предприятий, во время разгрузки зерна из элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна.

В Чернигове трех человек засыпало зерном, спасатели высвободили тела погибших.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Около 11:00 в Чернигове, на территории одного из предприятий, во время разгрузки зерна из элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что под завалом оказались трое работников предприятия.

"Спасатели высвободили из-под зерна трех человек. К сожалению, медики констатировали смерть", - заявили в ГСЧС.

Сбор урожая в Украине

Как сообщал УНИАН, в этом году урожайность ранних зерновых превысила рекордный показатель 2021 года.

По состоянию на конец августа практически завершена жатва ранних культур: намолочено 29 млн тонн зерновых и 4 млн тонн масличных. Благодаря благоприятной погоде урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год. Однако влажное лето сказалось на качестве зерна.

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