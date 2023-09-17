В Чернигове трех человек засыпало зерном, спасатели высвободили тела погибших.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Около 11:00 в Чернигове, на территории одного из предприятий, во время разгрузки зерна из элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под завалом оказались трое работников предприятия.
"Спасатели высвободили из-под зерна трех человек. К сожалению, медики констатировали смерть", - заявили в ГСЧС.
Сбор урожая в Украине
Как сообщал УНИАН, в этом году урожайность ранних зерновых превысила рекордный показатель 2021 года.
По состоянию на конец августа практически завершена жатва ранних культур: намолочено 29 млн тонн зерновых и 4 млн тонн масличных. Благодаря благоприятной погоде урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год. Однако влажное лето сказалось на качестве зерна.