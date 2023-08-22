Заупокойная служба состоялась в кафедральном Свято-Троицком соборе.

В Чернигове попрощались с 6-летней девочкой Софией Голинской, погибшей 19 августа в результате ракетной атаки на центр города. Короткое видео заупокойной службы обнародовано на странице Свято-Троицкого кафедрального собора Черниговской епархии УПЦ в Facebook.

На церемонии прощания присутствовали родные и близкие ребенка.

Черниговские журналисты сообщают, что ребенка похоронят в Славутиче Киевской области.

На странице в соцсетях матери девочки - многочисленные сообщения с соболезнованиями от друзей и знакомых, но многие из них имеют ограничения из-за якобы нарушения политики Facebook.

Гибель 6-летней девочки в результате ракетной атаки на Чернигов

19 августа около полудня российские военные нанесли ракетный удар по центру Чернигова, который был переполнен людьми. Попадание произошло в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие, но люди успели спуститься в укрытие здания. Помещение театра получило значительные повреждения.

Жертвами стали люди, которые находились на улице и ехали в транспорте через центр города. Погибли семь человек, среди них – 6-летняя София Голинская. В этот трагический день девочка вместе с мамой приехали в Чернигов. Она была единственным ребенком в семье и в этом году собиралась идти в школу.

По информации полиции, патрульные на месте пытались оказать первую помощь, но спасти девочку не смогли.

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