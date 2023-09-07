По состоянию на конец августа был практически завершен сбор ранних культур, их намолочено 33 млн тонн.

В этом году урожайность ранних зерновых превысила рекордный показатель 2021 года. Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре от Национального банка Украины.

"По состоянию на конец августа практически завершена жатва ранних культур: намолочено 29 млн тонн зерновых и 4 млн тонн масличных. Благодаря благоприятной погоде урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год. Однако влажное лето сказалось на качестве зерна", – указано в отчете.

Вместе с тем лучше, чем в прошлом сезоне, была и ситуация в овощеводстве. Поскольку росло производство овощей борщевого набора; возобновилось выращивание арбузов, в частности за счет наращивания площадей в контролируемых Украиной южных, а также западных и центральных регионах.

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Однако, как говорится в обзоре, сезонно ослабились показатели объемов производства свинины и сырого молока. Сокращение предложения сырья сдерживало молоко- и мясопереработку.

Также сезонно росло производство муки, однако дальнейшее ее наращивание сдерживалось нехваткой качественного сырья.

Экспорт зерна несмотря на препятствия

С середины июля "зерновой коридор" заблокирован при содействии российских оккупантов. Поэтому Украина нарабатывает альтернативные пути агроэкспорта.

В частности, украинское зерно начали экспортировать через хорватские порты.

А в августе Украине несмотря на все препятствия удалось увеличить экспорт агропродукции до 4,3 млн тонн, это на 16% больше июльского показателя.

Наиболее результативным каналом остаются речные порты Дуная, благодаря которым было перевезено 64% объемов экспорта в августе.

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