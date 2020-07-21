Twitter и YouTube удалили аккаунты луцкого террориста, который держит людей в заложниках

Через соцсети террорист выдвигал свои требования.

Соцсети Twitter и YouTube удалили аккаунты мужчины, который 21 июля захватил автобус с людьми в Луцке.

Там он публиковал свои требования к власти. Также через соцсети правоохранители вели переговоры с террористом.

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Мужчина хочет, чтобы судьи, политики, правоохранители и церковники признали себя "террористами в законе".

Известно, что человек учился в духовной семинарии и был осужден на шесть лет лишения свободы за создание и управление бандой.

Захват автобуса в Луцке

Сегодня на Театральной площади в Луцке мужчина захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка.

Что известно о террористе из Луцка

Захватчиком оказался мужчина, который представился правоохранителям Максимом Плохим (настоящее имя — Максим Кривош, он уроженец РФ). Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство - это первый террорист". Теперь он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский. Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

Что творится в голове у луцкого террориста

Как стало известно, мужчина имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра, кроме того, у него есть судимости. В соцсетях тем временем выяснили, что преступник - еще и писатель. В 2014 году он издал небольшим тиражом книгу, где рассказывает о своей непростой криминальной жизни, сравнивает себя с Богом и сумбурно делится с читателями своими философскими взглядами.

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