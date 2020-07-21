Террорист из Луцка имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра - Нацполиция

Часть личностей пассажиров автобуса уже также известна.

В Нацполиции сообщили, что мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра.

Угроза для людей реальная - он действительно имеет оружие, которое уже продемонстрировал правоохранителям, сообщило издание APnews.

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Часть личностей пассажиров автобуса уже также известна.

Сам мужчина утверждает, что автобус заминирован, а кроме того, что в городе есть еще один автомобиль с взрывчаткой. Сейчас эта информация проверяется, по городу работают минеры.

Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По имеющейся информации, в заложниках у террориста находятся около 20 человек.

Что известно о террористе из Луцка

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский. Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

Правоохранители уже открыли уголовное дело о захвате заложников.

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