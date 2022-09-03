На кадрах слышно два взрыва, которые прозвучали неожиданно.

Момент внезапной детонации снарядов во время выставки в центре Чернигова попал на видео.

Кадры снял оператор "Суспильного" во время записи сюжета.

На видео видно, что в момент взрывов поблизости находилось много людей. Никто не ожидал детонации боеприпасов. Сначала громко раздался один взрыв, через несколько секунд - второй.

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Напуганные люди сначала не поняли, что случилось, а потом побежали к укрытию. Сработали сигнализации припаркованных рядом автомобилей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Чернигове во время выставки боеприпасов, которая проходила в центре города - на Валу, в 13.30 сдетонировал один из снарядов.

Травмированы трое детей, 2-летний мальчик - в тяжелом состоянии. В Главном управлении Нацполиции в области уточнили, что дело будет расследовать ГБР. Местные СМИ сообщают о травмировании взрослых, пока известно о трех человеках, которые тоже обратились за медицинской помощью.

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