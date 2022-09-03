Злоумышленники ранее судимы, использовали поддельные автономера и меняли внешность с помощью парика.

На Черниговщине полиция задержала трех мужчин, которые украли из машины владельца ювелирного магазина товара на 3 миллиона гривень.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины

"В полицию обратился 69-летний житель Чернигова, который является владельцем ювелирного магазина. Мужчина сообщил, что перевозил в багажнике своего авто ювелирные изделия общим весом около 10 кг и наличные в разной валюте, общей суммой около 3 млн грн. Остановившись возле супермаркета, мужчина оставил машину на парковке. А когда через несколько минут вернулся, то деньги и ювелирные изделия из легковушки исчезли", - говорится в сообщении.

Видео дня

Правоохранители установили, что к преступлению причастны ранее судимые трое мужчин.

"Фигуранты использовали поддельные автомобильные номера и меняли внешность с помощью парика. При поддержке коллег из Киева и Киевской области полицейские установили места, куда те начали сбывать ювелирные изделия", - сказано в сообщении.

Мужчин задержали, поместили в изолятор временного содержания.

Им инкриминируют преступление, предусмотренное частью 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее правоохранители выяснили, что в Одессе крымчанин несколько раз обворовывал жилье женщины, у которой раньше бесплатно жил.

Вас также могут заинтересовать новости: