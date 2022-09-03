Ранения получили и взрослые.

В Чернигове в результате взрыва боеприпаса травмированы трое детей, 2-летний мальчик - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Не могу не отреагировать на трагедию, произошедшую сегодня в историческом центре города. На мероприятии, которое предусматривало интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало", - отметил он.

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Чаус уточнил, что в результате взрыва трое детей пострадали. В частности двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии.

"Всем оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Сейчас идет обследование места событий и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут наказаны", - подчеркнул председатель ОВА.

В Главном управлении Нацполиции в области уточнили, что дело будет расследовать ГБР. Местные СМИ сообщают о травмировании взрослых, пока известно о трех людях, которые тоже обратились за медицинской помощью.

В горсовете информируют, что разрешения на проведение выставки боеприпасов не предоставляли.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Чернигове во время выставки боеприпасов, которая проходила в центре города - на Валу, в 13.30 сдетонировал один из снарядов.