Известно о двух раненых детях.

В Чернигове во время выставки, посвященной военной тематике, взорвался один из боеприпасов.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Эту информацию УНИАН подтвердили и в Главном управлении Нацполиции в области.

По предварительным данным, во время выставки боеприпасов, которая проходила в центре города - на Валу, в 13.30 сдетонировал один из снарядов.

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Сейчас известно о двух раненых детях.

"Все службы сейчас работают на месте происшествия", - прокомментировали УНИАН в полиции.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета погиб 16-летний юноша. Это произошло во время разборки на частном дворе предмета, похожего на военное оружие.

А 24 июля на окраине Харькова в поле на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 года рождения погиб на месте, а транспортное средство загорелось.

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