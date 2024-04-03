Семью принудительно эвакуировали, однако она тайно вернулась.

В Харьковской области 2 апреля в результате вражеского обстрела села Новоосиново Купянского района погиб мужчина и был тяжело ранен его 11-летний сын, который впоследствии скончался в больнице.

Согласно сообщению первого заместителя председателя Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича, врачи делали все возможное, но ранение ребенка было несовместимо с жизнью.

Он отметил, что Новоосиново расположено на левом берегу реки Оскол и, согласно решению Совета обороны Харьковской области и приказу начальника Харьковской ОВА, подпадает под обязательную эвакуацию в принудительный способ детей вместе с родителями или лицами, их заменяющими.

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То есть, как отметил Канашевич, при таких условиях в селе детей не должно было быть.

Чиновник рассказал, что эта семья долго сопротивлялась эвакуации и тянула до последнего, считая, что таким образом получит возможность остаться.

Однако, по его словам, совместными усилиями местной власти вместе с полицией и координационным гуманитарным центром удалось донести до родителей бесперспективность попыток игнорировать требования об эвакуации. И 23 ноября 2023 года мать и двое детей, через три недели после объявления эвакуации, выехали в Харьков.

"Однако, как часто бывает, многие рассуждают, что беда их точно обойдет стороной, что опасность касается всех, кроме них, что с ними ничего не случится, что здесь безопаснее и так далее. Очевидно, имея такие мысли, семья решила тайно вернуться на опасную территорию. И вот результат - ужасный", - заявил Канашевич.

Обязательная эвакуация в Харьковской области - что известно

В приближенных к боевым действиям населенных пунктах Харьковской области объявили обязательную эвакуацию. В частности, это касается Купянского направления. По состоянию на конец марта, по данным Харьковской ОВА, оттуда вывезли почти 160 детей с семьями.

Также для введения обязательной эвакуации рассматриваются населенные пункты севера области - это Богодуховский, Харьковский районы.

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