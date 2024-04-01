РФ обстреливает Харьков с территории Белгородской области, отметил глава города.

Продолжается война в Украине, и российские оккупанты начали наносить удары по Харькову новыми типами боеприпасов.

Об этом заявил в интервью Liga.net городской голова Игорь Терехов. "Россия использует новое оружие. Таким же снарядом 28 марта также ударили по пригороду Харькова. Разрушили здания в частном секторе. Россияне не подошли ближе к городу. Но используют новый снаряд большего радиуса действия", - рассказал городской голова.

По его словам, чаще всего Россия обстреливает Харьков с территории Белгородской области. Обычно использует снаряды С-300 - они долетают до города за 40 секунд. "Сейчас россияне начали чаще применять "Шахеды". Раньше такого не было. Есть попадания в жилые дома, нефтебазу. Что-то наша ПВО может сбить. Но, к сожалению, беспилотники еще долетают", - говорит Терехов.

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Он также добавил, что важно закрыть небо над Харьковом от ракет и БПЛА, чтобы гражданское население "могло жить". На вопрос, почему российские войска усилили обстрелы Харькова, Терехов ответил: "Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000".

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Как сообщал УНИАН, из-за российского удара 22 марта полностью уничтожена Змиевская ТЭЦ. Информации о сумме ущерба и времени на восстановление нет, поскольку продолжается разбор завалов.

По словам Игоря Терехова, российские оккупанты почти ежедневно наносят удары по жилым домам, офисам и критической инфраструктуре областного центра. Сумма убытков для города сейчас оценивается в 10 млрд долларов.

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