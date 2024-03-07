Из Купянского района вывезут 161 ребенка с, как минимум, одним из родителей.

Совет обороны Харьковской области поддержал проведение обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями, или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад.

Об этом сказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в видеообращении. "Должны вывезти оттуда 161 ребенка с как минимум с одним из родителей или теми лицами, которые их замещают или другими законными представителями", - подчеркнул он.

По его словам, на сегодня есть информация о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлукской громаде и 51 ребенка в Ольховатской громаде. "Места у нас для предоставления временного жилья для проживания этих людей есть, поэтому будем совместно работать с волонтерами, с представителями Национальной полиции, чтобы выполнить эту задачу", - подчеркнул он.

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Также приняли решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов Купянского района. "Продолжаем обязательную эвакуацию потому, что обстрелы усиливаются именно гражданских населенных пунктов, поэтому должны обеспечить безопасность наших людей. Будем усиливать коммуникацию. Чтобы люди понимали, что они выезжают в конкретные места для проживания - это не только город Харьков и Харьковская область, но и другие области", - подчеркнул он.

При этом добавил, что будет бесплатный проезд "Укрзализныцей" в другие области, где людям будут готовы предоставить места для временного проживания.

Обстрелы Харькова и области: последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьков и населенные пункты области. 15 февраля захватчики ударили управляемыми авиационными бомбами по Ольховатской общине.

В результате атаки погибли муж и жена, которые находились в машине. Также вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет.

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