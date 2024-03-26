Речь идет о Богодуховском и Харьковском районах, а также продолжается анализ Волчанского и Купянского направлений "для того, чтобы расширять эти процессы".

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов не исключает, что обязательная эвакуация на Харьковщине может расшириться. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что в последнее время российские оккупанты очень усилили обстрелы Харьковской области, бьют по Чугуевской и Купянской громадах.

Синегубов отметил, что усиление атак на населенные пункты Харьковщины фиксируются примерно последние шесть месяцев.

Он напомнил, что гражданскому населению советуют эвакуироваться из приграничных населенных пунктов. "Например, мы уже фактически завершили эвакуацию детей принудительно... Из двух громад. Соответственно, Купянского направления. Мы вывезли почти 160 детей со своими семьями. Сейчас анализируем, остался ли еще там кто-то", - сказал глава ОГА.

Видео дня

По его словам, была определенная информация, что кто-то выезжал и самостоятельно, но необходимо проверить каждый дом.

"Объявлена обязательная эвакуация из 57 населенных пунктов на Купянщине. Это единственный способ пока обезопасить свою жизнь и жизнь своих близких", - отметил Синегубов.

На вопрос, есть ли смысл расширить перечень населенных пунктов, откуда необходимо вывозить людей, он отметил, что ситуация контролируется, но почти ежедневно необходимо анализировать те населенные пункты, где возможно объявление эвакуации.

"Сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области - это Богодуховский район, Харьковский район - для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, принудительную - именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", - рассказал глава ОГА.

Он добавил, что продолжается анализ также Волчанского и Купянского направлений "для того, чтобы расширять эти процессы".

Россия усилила обстрелы приграничья

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны Сумская область страдает от российских обстрелов. Недавно Россия увеличила количество ударов по этому региону. Только 18 марта регион обстреляли 50 раз.

На фоне массированных обстрелов в регионе началась массовая эвакуация гражданских жителей. Только в течение недели оттуда вывезли 286 местных людей, около 30 из них - дети.

Военный эксперт Александр Мусиенко высказал мнение, что Россия преследует сразу три цели, обстреливая приграничные районы Сумщины. Одна из них - обучение российских военных перед отправкой в зону активных боевых действий. Другие две - создание "санитарной зоны" и срыв ротации, которая сейчас началась в Силах обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: