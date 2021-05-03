Пострадавшие дети доставлены в больницу.

В Уральске (Казахстан) восемь детей получили травмы на аттракционе в парке культуры и отдыха.

В соцсетях распространяется видео инцидента, сообщает Tengrinews.kz.

Читайте такжеНа популярном украинском курорте мужчина сломал шею на аттракционеОчевидцы происшествия рассказали, что во время работы карусель резко остановилась. Оборудование заклинило, и дети стали слетать с карусели, ударяясь об землю.

"Это все произошло на моих глазах. Сюжет из фильма ужасов. Бедные детки. Огромное спасибо парням, которые сразу побежали и начали ловить качели", - отметила одна из жительниц Уральска.

Пострадавшие дети доставлены в больницу. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 306 части 2 Уголовного кодекса "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Автор: Ольга Робейко