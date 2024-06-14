Эти организации готовили госпереворот, который хотели синхронизировать с началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

В Украине ликвидирована сеть "общественных организаций" обвиняемого в государственной измене бывшего нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как отмечается, представители этих организаций планировали государственный переворот в Украине, который хотели синхронизировать с началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Таким образом они надеялись помочь агрессору как можно быстрее захватить Киев, а впоследствии и всю территорию Украины.

Для этого представители этих организаций должны были инициировать проведение в Киеве так называемого "национального собрания". Во время "съезда" планировалось объявить ультиматум высшему военно-политическому руководству Украины относительно "отстранения от власти". В случае отказа - злоумышленники намеревались захватить ключевые госучреждения в Киеве и других регионах государства. Для этого планировали сформировать боевые группы, в состав которых должно было войти более полутысячи вооруженных лиц. В то же время враждебные планы были заблаговременно разоблачены в 2022 году.

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"В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали трех организаторов преступления в начале полномасштабного вторжения РФ. В августе 2023 года злоумышленники получили различные сроки тюремного заключения. Также был заочно осужден гражданин РФ, который координировал подрывную деятельность "общественных организаций" Медведчука из России", - напомнили в СБУ.

Сейчас же по материалам СБУ, суд удовлетворил иск Минюста и постановил запретить и принудительно распустить такие организации:

Международная общественная организация "Мы народ Украины";

Всеукраинская общественная организация "Всеукраинское гетманское казачество имени Ивана Богуна";

"Соборное казачество";

"Соборное казачество" "Харьковский округ";

"Соборное казачество" "Барышевская станица";

"Соборное казачество" "Киевский округ";

"Соборное казачество" "Львовский округ";

"Соборное казачество" "Сумской округ".

Агентура Медведчука в Украине

Как сообщал УНИАН, в мае этого года в Киеве задержали соратников Медведчука, которые работали в известном СМИ-проекте. Как информировали в СБУ, в Киеве была разоблачена подпольная ячейка прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ. В Киеве агентурная группа занималась информационными диверсиями против Украины.

В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам. Заказные анимационные ролики изготавливали в обустроенной подпольной студии в собственном доме на Киевщине. Готовую медиапродукцию пересылали на согласование своему куратору из России. Им оказался Денис Жарких - бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас директор его организации "Другая Украина" в Москве.

Перед тем СБУ сообщила о подозрении в государственной измене "политэксперту" с телеканалов Медведчука.

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