В январе 2023 года Медведчук потерял гражданство Украины по указу президента.

Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп Виктор Медведчук пытается восстановить украинское гражданство и депутатский статус через суд. Об этом говорится в журналистском расследовании hromadske.

20 февраля 2023 года Медведчук обратился в Верховный Суд Украины с иском, в котором требует вернуть ему и другим его соратникам гражданство Украины. Медведчук утверждает, что указ президента о прекращении его гражданства был "незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины".

Верховный Суд принял это заявление к рассмотрению, и заседания по этому делу продолжаются до сих пор. hromadske отмечает, что адвокаты Медведчука несколько раз отказывались предоставить свои комментарии относительно требований своего клиента, ссылаясь на занятость.

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Опубликованные в судебном реестре постановления Верховного Суда, касающиеся этого дела, свидетельствуют, что сначала ответчиком был президент Украины Владимир Зеленский, а впоследствии третьими лицами по делу привлекли СБУ и Государственную миграционную службу. Именно на основании их информации был издан указ президента о лишении Медведчука украинского гражданства.

В январе этого года СБУ подала ходатайство о закрытии дела, называя иск искусственным. Источники hromadske говорят, что Медведчук, вероятно, имеет российское гражданство, что и стало основанием для лишения его гражданства Украины. Кроме того, Россия фактически признала его военнопленным, когда согласилась обменять на пленных бойцов ВСУ.

Однако Верховный Суд отклонил ходатайство СБУ о закрытии дела и истребовал копии материалов об утрате гражданства Украины Виктором Медведчуком. Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко пояснил, что суд хочет узнать, на каких основаниях прекратили гражданство Медведчука.

По словам юриста, если СБУ и президент не смогут предоставить доказательства наличия у Медведчука российского паспорта, тогда суд "может и даже должен" отменить указ Зеленского о прекращении украинского гражданства Медведчука.

Дело Виктора Медведчука

Как писал УНИАН, в мае 2021 года тогда еще действующий народный депутат Украины Виктор Медведчук получил от СБУ подозрение в государственной измене и хищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Тогда же суд отправил его под домашний арест.

В первые дни полномасштабного вторжения России Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста и некоторое время скрывался, пытаясь сбежать с подконтрольной Украине территории. В конце концов в апреле он снова был задержан СБУ и отправлен в СИЗО.

21 сентября 2022 года в рамках обмена пленными Медведчука выдали России, получив в обмен на него 200 украинских бойцов. В январе 2023 года Владимир Зеленский указом президента лишил Медведчука украинского гражданства, после чего Рада лишила его депутатского мандата.

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