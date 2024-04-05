Речь идет о Михаиле Шпире, доказательства сотрудничества которого с российскими спецслужбами обнаружили киберспециалисты Службы.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене "политэксперту" с телеканалов бывшего народного депутата Виктора Медведчука, который публично поддержал президента России Владимир Путина в агрессивной войне против Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, Служба собрала доказательства госизмены со стороны прокремлевского пропагандиста Михаила Шпира, который скрывается на временно оккупированной территории Херсонщины.

Отмечается, что он был частым гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 году сбежал в Москву.

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"По материалам СБУ в июне 2023 года он уже получил заочный приговор за свои действия в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Впрочем, за новые задокументированные преступления ему грозит более суровое наказание", - рассказали в Службе.

В частности, киберспециалисты СБУ обнаружили доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами.

"В начале полномасштабного вторжения РФ Шпир стал одним из основных рупоров Кремля, который публично поддержал Путина в агрессивной войне против Украины. А после захвата Херсона предателя назначили так называемым "заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций" в местной оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что именно он санкционировал подрыв российскими оккупантами башни украинских операторов мобильной связи и телерадиовещания, когда они бежали с правобережья.

"Среди прочего, Шпир публично призвал российский генштаб скорректировать ракетные удары по энергообъектам нашего государства, чтобы полностью вывести их из строя", - отметили в Службе.

За это командование российских войск летом 2023 года наградило своего соратника медалью "участника специальной военной операции".

Так, сейчас следователи Службы безопасности сообщили Шпиру о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку мужчина скрывается от правосудия на территории России и временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Дело Шпира - что известно

В июне 2023 года СБУ проинформировала, что Шпир, который восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию Украины, был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отмечалось, что он агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве.

В Службе также отметили, что до начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах "медиахолдинга Медведчука" и позиционировал себя как "эксперт".

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