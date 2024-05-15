Речь идет об одном из политических проектов Медведчука, которым тот дезинформировал население в интересах России.

Служба безопасности разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в Киеве над "проектом" работала агентурная группа, занимающаяся информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.

Отмечается, что в составе группы работали специалисты по видеоконтенту, которые обустроили подпольную студию в собственном доме на Киевщине и изготавливали заказные анимационные ролики.

Видео дня

В спецслужбе сообщили, что готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из России.

"Им оказался Денис Жарких - бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас директор его организации "Другая Украина" в Москве. После рассмотрения он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете. Для этого фигуранты массово использовали подконтрольные Медведчуку информресурсы. Среди которых - сайт "Другая Украина", страницы в соцсетях и на видеохостинге YouTube. За каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные им лично передавал близкий родственник директора организации "Другая Украина", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи сообщили двум участникам агентурной группы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса подозрение получил куратор группы - директор организации "Другая Украина" Денис Жарких.

Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников информационно-подрывной деятельности против Украины.

СБУ сообщила подозрение еще одному соратнику Медведчука

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ сообщила о подозрении в государственной измене "политэксперту" с телеканалов Медведчука.

Спецслужба собрала доказательства госизмены со стороны прокремлевского пропагандиста Михаила Шпира, скрывающегося на временно оккупированной территории Херсонщины. Он был частым гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 году сбежал в Москву.

По материалам СБУ в июне 2023 года он уже получил заочный приговор за свои действия в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Впрочем, за новые задокументированные преступления ему грозит более суровое наказание. В частности, киберспециалисты СБУ обнаружили доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами. В начале полномасштабного вторжения РФ Шпир стал одним из основных рупоров Кремля, который публично поддержал Путина в агрессивной войне против Украины. А после захвата Херсона предателя назначили так называемым "заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций" в местной оккупационной администрации РФ.

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