В Днепре пешеход открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его на пешеходном переходе.
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Так, съёмка ведётся на видеорегистратор автомобиля, который останавливается перед пешеходным переходом.
Другое авто не пропускает ступившего на "зебру" мужчину, после чего тот достаёт пистолет и осуществляет несколько выстрелов в сторону удаляющейся машины.
Стоит отметить, что мужчина слегка покачивался на ногах. Кроме него на пешеходном переходе в этот момент находился ребёнок.
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