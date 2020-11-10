Пешеход совершил несколько выстрелов в сторону удаляющегося автомобиля.

В Днепре пешеход открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его на пешеходном переходе.

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Так, съёмка ведётся на видеорегистратор автомобиля, который останавливается перед пешеходным переходом.

Другое авто не пропускает ступившего на "зебру" мужчину, после чего тот достаёт пистолет и осуществляет несколько выстрелов в сторону удаляющейся машины.

Стоит отметить, что мужчина слегка покачивался на ногах. Кроме него на пешеходном переходе в этот момент находился ребёнок.

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Автор: Людмила Жерновская