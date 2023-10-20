Предателем оказался житель Харькова, который выехал на временно оккупированную часть Донецкой области и предложил российским захватчикам свою помощь.

Так называемому "следователю" оккупационной "генеральной прокуратуры" в Донецке, который фабриковал дело против украинского парамедика Юлии Паевской с позывным "Тайра", сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом информирует Служба безопасности Украины. После похищения "Тайры" в Мариуполе фигурант - Царенко Н.В., пытался "пришить" потерпевшей расстрельную статью за оказание медпомощи раненым и эвакуацию из города детей и женщин.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Харькова, который после получения юридического образования в местном учебном заведении выехал на временно оккупированную часть Донецкой области. После начала полномасштабного вторжения РФ он предложил российским захватчикам и их гауляйтерам свою помощь в войне против Украины.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Кроме того, сообщили о подозрении сразу по двум статьям жительнице Донецка, экс-чиновнице расформированной милиции, которая еще в 2014 году поддержала террористов на востоке Украины. Главари вражеских группировок назначили ее "старшим инспектором" так называемого "управления автомобильной инспекции МВД ДНР".

На этой "должности" она участвовала в незаконных обысках авто жителей Донецка и заставляла местных водителей "перерегистрировать" собственные транспортные средства на российские номера. Сейчас следователи сообщили фигурантке о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия на временно неподконтрольной территории, продолжаются комплексные меры для их привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно также о задержании сторонника "русского мира" из Купянска, который пошел на добровольное сотрудничество с РФ после захвата части Харьковской области.

Согласно сообщению СБУ, фигурантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов. Во время временной оккупации города он согласился возглавить созданное врагом местное "газораспределительное предприятие".

На этой "должности" фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов. Кроме того, он подсказывал командованию российских войск локации для хранения техники и боеприпасов на территории района.

После освобождения Купянска мужчина пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако его нашли и задержали. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Другое задержание состоялось в начале октября. Поймали 29-летнего жителя одного из поселков Богодуховского района, который минировал Харьковщину во время оккупации Россией. Ранее он был осужден за тяжкие преступления.

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