После освобождения Купянска мужчина пытался "залечь на дно", но его нашли.

Служба безопасности Украины задержала сторонника "русского мира" из Купянска, который пошел на добровольное сотрудничество с РФ после захвата части Харьковской области.

Согласно сообщению СБУ, фигурантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов. В ходе временной оккупации города он согласился возглавить созданное врагом местное "газораспределительное предприятие".

"На этой "должности" фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов. Кроме того, он подсказывал командованию российских войск локации для замаскированного хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района. Также пособник врага участвовал в подготовке объектов оккупационных органов и военных группировок РФ к прошлогоднему отопительному сезону", - информируют в СБУ.

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После освобождения Купянска мужчина пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако его нашли и задержали. На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Коллаборант минировал Харьковщину во время оккупации РФ

В начале октября СБУ сообщила о задержании 29-летнего жителя одного из поселков Богодуховского района, который минировал Харьковщину во время оккупации Россией. Ранее он был осужден за тяжкие преступления.

После захвата населенного пункта он помогал российским захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений. Среди заминированных участков были местные дороги и проезжие части, которыми пользовались мирные жители района. Кроме того, он "сдавал" захватчикам адреса участников движения сопротивления в регионе. После этого россияне похищали людей и отвозили их в российские застенки.

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