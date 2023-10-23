Трагедия случилась в ночь на 22 октября.

Виновника дорожно-транспортного происшествия на блокпосту при въезде в Киев, в котором погиб военнослужащий, взят под стражу.

Как сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook, речь идет о безальтернативной мере пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Такое решение было принято Шевченковским районным судом г. Киева по ходатайству Киевской городской прокуратуры.

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ДТП с военным в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 октября на блокпосту при въезде в Киев произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий. Его насмерть сбил водитель "Хонды".

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Юлия Гирдвилис сообщила, что водитель, по имеющимся данным, не имел спецпропуска на передвижение во время действия комендантского часа, поэтому спешил, пытаясь успеть добраться до города до полуночи.

В полиции сообщали, что водитель, управляя автомобилем "Хонда", двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение. В дальнейшем не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего.

Военнослужащий 1976 года рождения нес службу на блокпосту, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи полиции Киева начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Впоследствии водителю было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему будет грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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