Водитель автомобиля "Хонда", совершивший наезд, задержан.

В ночь на 22 октября на блокпосту при въезде в Киев произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий. Его насмерть сбил водитель "Хонды".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции. Отмечается, что это произошло сегодня около 00:30 ночи.

"Как стало предварительно известно, водитель, управляя автомобилем "Хонда", двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение. В дальнейшем не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего", - сообщает полиция.

Отмечается, что военнослужащий 1976 года рождения нес службу на блокпосту, от полученных травм скончался на месте происшествия.

В сообщении сказано, что водителя автомобиля "Хонда" следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. "Прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП водитель, 1978 года рождения, находился в трезвом состоянии", - сообщает полиция.

На месте работала следователи по расследованию ДТП столичного главка, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

Следователи полиции Киева начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Весной судья Киевской области Тандыр насмерть сбил военного

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2023 года судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины на блокпосту. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

По данным следствия, во время ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту судье сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

Тандыр отказался от проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения. Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи. Также стало известно, что Тандыр пытался подменить материал для экспертизы и вместо мочи сдал слюну и воду.

Адвокаты судьи заявили, что нет экспертизы крови Тандыра, и что на момент ДТП он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

3 августа Государственное бюро расследований сообщило, что состояние опьянения судьи Тандыра во время совершения ДТП подтверждено рядом экспертиз. Всего следствие получило 18 экспертных заключений по делу.

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