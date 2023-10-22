Правоохранители будут требовать его отправки в СИЗО.

Правоохранители вручили подозрение водителю автомобиля Honda, который смертельно травмировал военнослужащего на блок-посту в Киеве. Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

"Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Отметим, что ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – это нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляло транспортным средством, что привело к смерти человека. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему будет грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Как писал УНИАН, минувшей ночью на одном из блок-постов на въезде в Киев погиб военнослужащий, который там дежурил. По данным полиции, его смертельно травмировала легковая машина, которой управлял частный адвокат.

Согласно обнародованной версии, мужчина не успел вовремя вернуться в город до начала комендантского часа, поэтому ехал с превышением скорости, чтобы как можно быстрее попасть домой. Из-за превышения скорости в условиях тумана он поздно заметил блок-пост, начал экстренно тормозить, потерял управление и сбил военнослужащего.

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