По предварительным данным, мужчина получил травму головы, находясь на работе.

В Одесской области в результате несчастного случая умер работник гипермаркета компании «Эпицентр К».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

«В обществе с ограниченной ответственностью «Эпицентр К», расположенном в Овидиопольском районе Одесской области, произошел несчастный случай со смертельным исходом. 17 марта продавец продовольственных товаров был найден без сознания на полу склада отдела «Напольные покрытия. Плитка», - говорится в сообщении.

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Пострадавшему была вызвана скорая медицинская помощь, его госпитализировали. На следующий день, 18 марта, он скончался в больнице, по предварительной информации, в результате полученной травмы головы.

Сейчас принимаются меры по созданию комиссии для расследования случившегося, отметили в ведомстве.

Справка УНИАН. Группа компаний «Эпицентр» (Epicentr Group, включает в себя компании «Эпицентр К», «Эпицентр Агро» и другие), которой владеют народный депутат Александр Герега и его жена Галина Герега, управляет розничной сетью из 58 гипермаркетов, а также является сельхозпроизводителем, работающим на земельных участках площадью 110 тыс. га с производством 600 тыс. тонн сельхозкультур в год.

Пожар в "Эпицентре" Первомайска: что известно

2 февраля в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".

По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором.

Он разлил в помещении горючую жидкость и устроил поджог, ранил охранника и пытался убежать. При задержании преступник ранил топором еще одного охранника.

В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое.

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Автор: Лариса Козовая