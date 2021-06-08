От полученных травм 35-летний потерпевший скончался на месте.

Предварительно установлено, что мужчина, который погиб в Киеве на станции "Караваевы дачи", переходил через пути в неустановленном месте и не заметил поезд.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Пострадавший переходил через пути в неустановленном месте и не заметил поезда, который приближался к остановке. От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы и работники других профильных служб. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента и проводят необходимые следственные действия. После окончания проверки событию будет дана правовая квалификация.

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Сегодня, 8 июня, в Киеве погиб человек, которого зажало между платформой и вагоном поезда на железнодорожной станции "Караваевы дачи".

Так, в 15:04 от службы "103" поступила информация о том, что на улице Вадима Гетьмана, 48-А, что в Соломенском районе столицы, на железнодорожной станции "Караваевы дачи" между платформой и вагоном железнодорожного состава заблокирован мужчина.

Спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью гидравлического инструмента извлекли тело мужчины.

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Автор: Надя Пришляк