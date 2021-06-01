Машинист успел вовремя затормозить.

В Харькове иностранец бросился под поезд метро, вероятно, попытавшись совершить суицид.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

"К счастью, машинист успел затормозить. Неадеквата повязали в наручники и увели...", - пишет "Труха".

Также в сети появились видео инцидента. На них видно, как горе-пассажир общается, вероятно, с охраной подземки.

В пресс-службе КП "Харьковский метрополитен" сообщили, что инцидент произошел на станции "Алексеевская" в накануне в 21:18. На график движения поездов инцидент не повлиял.

Как сообщалось, ранее Служба безопасности Украины провела в столице плановые антитеррористические учения на станциях метрополитена. По легенде, условные террористы устроили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили "заложников" в вагоне метро. Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.

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Автор: Юрий Годован