Подозрения получили, в частности, российские генералы.

Следствие полностью доказало причастность спецслужб РФ к взрывам в 2014 году на военных складах в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году. Об этом на брифинге сообщила советница Госбюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян.

По ее словам, сегодня подозрения в совершении диверсии получили бывший начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Сергун (возглавлял ведомство до 2016 года), бывший охранник Путина Алексей Дюмин, который с 2013 по 2015 годы занимал должность начальника сил специальных операций российского ГРУ, командующий сил спецопераций ВС РФ генерал-майор Валерий Флюстиков, командир "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" ГУ Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Аверьянов.

Сапьян уточнила, что Аверьянов сейчас входит в близкий круг российского диктатора Путина и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня.

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Также подозрения получили еще более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из числа российских спецслужб. Среди них есть и всемирно известные любители "Солберских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мышкин.

Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов-предателям из Украины. Один из них непосредственно управлял БПЛА, который сбросил взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "ЛНР", а потом начал работать на российские спецслужбы.

В то же время, по словам представителя СБУ Артема Дехтяренко, для подрыва арсенала российские спецназовцы задействовали комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" с тремя дронами "Орлан-10". Дроны враг запустил из города Первомайск, что на Луганщине.

Также сотрудники СБУ и ГБР во взаимодействии с чешскими партнерами установили причастность сил спецопераций ВС РФ к подрыву склада с вооружением в г. Врбетице в Чехии в 2014 году. По словам Сапьян, важную роль в этой диверсионной операции сыграли уже известные Мышкин и Чепига.

Украинские правоохранители считают, что таким образом Кремль пытался ослабить оборонительный потенциал восточного фланга НАТО и расшатать внутренне-политическую обстановку в Центральной Европе.

В ГБР также уточнили, что после завершения всех экспертиз планируется сообщить о подозрении еще более 50 действующим военнослужащим ГУ ГШ РФ, которые совершали диверсии на территории Украины и ЕС, и, возможно, продолжают это делать и сейчас.

Сейчас отрабатывается версия о причастности этой группы ГРУ к взрывам на других военных складах в Украине и за рубежом. По мнению украинских спецслужб, сегодня уже можно утверждать с высокой долей вероятности, что к большинству взрывов на украинских и иностранных складах причастны именно эти подразделения ГРУ и исполнители.

Взрывы на складах в Сватово - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2015 года на военном полевом складе боеприпасов в Сватово Луганской области произошел пожар, вызвавший детонацию снарядов. Они разлетелись и попали в технику, которая была размещена рядом. По версии следствия, причиной пожара была диверсия.

В результате взрывов и детонации боеприпасов из-за вражеской атаки уничтожено значительное количество военной техники (76 единиц), ракет и боеприпасов (более 3 тыс. тонн). Государству причинен материальный ущерб более чем на 71 млн грн. Погибли три военнослужащих ВСУ и одно гражданское лицо.

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