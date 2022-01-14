По данным спецслужбы, есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ.

Служба безопасности Украины расследует причастность российских спецслужб к сегодняшней кибератаки на украинские правительственные сайты, произошедшей в ночь с 13 на 14 января.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Мы можем с большой вероятностью утверждать, что среди прочих имела место так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важной задачей было установить метод реализации атаки, собрать цифровые доказательства, а также в сжатые сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов.

В течение выходных специалисты продолжат работы по расследованию для установления его заказчиков и последующей официальной атрибуции.

"Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ. Сейчас можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - заявили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что контент сайтов при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло. Специалисты вместе с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства веб-ресурсов.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января было осуществлено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие.

На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

В Госспецсвязи заявили, что это самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года. По данным Госспецсвязи, во время кибератаки пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за этой кибератакой стоит Россия.

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